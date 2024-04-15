В Госдуме предложили включить в ОМС программу восстановления после родов

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Депутат Госдумы РФ от «Единой России» предложила включить в ОМС (Полис обязательного медицинского страхования) программу восстановления молодых мам после родов. Об этом сообщила Татьяна Буцкая.

«Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! <…> Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — заявила она. Соответствующий пост она разместила в своем telegram-канале.

Буцкая уточнила, что в школах подготовки к родам не готовят будущую маму к послеродовому периоду. Она заявила, что женщинам, молодым мамам важно знать, как будет выглядеть жизнь после родов. Стоит подготовить их не только к заботе о ребенке, но и к бессонным ночам, перестройке гормонального фона и послеродовой депрессии, пишет Ура.ру.