В Госдуме подготовлен законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ

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Законопроект о создании внесудебного механизма взыскания задолженности граждан за коммунальные услуги подготовлен в Госдуме к первому чтению.

Как сообщает "Коммерсант", данный проект нацелен на снижение задолженности за ЖКУ, а также на сокращение нагрузки на суды.

Суть данного механизма состоит в том, что теперь управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут самостоятельно обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи, достаточной для начала процесса взыскания долга. Нотариусу следует предоставить расчет задолженности, сам договор (в котором должна быть указана возможность взыскания долга таким способом – прим. ред.), а также заявление об отсутствии судебного спора с должником.

После того, как нотариус проверит, является ли должник собственником или пользователем жилья, по которому возник долг, он сможет уведомить его о предъявленном требовании. Это можно будет сделать по почте или через "Госуслуги".

После этого у должника есть всего семь дней на возражения или добровольное исполнение, в противном случае будет сделана исполнительная надпись. Отмечается, что ее можно будет оспорить в суде в течение трех месяцев.

Правительство поддержало такую инициативу депутатов, однако подчеркнуло, что она нуждается в "существенной доработке". Основной вопрос здесь вызывает семидневный срок для добровольного исполнения или предоставления возражений – его посчитали недостаточным.

Ранее сообщалось, что с ноября 2024 года процесс получения субсидий на коммунальные услуги упрощается благодаря внесенным правительством изменениям. Они позволят большему числу россиян получить необходимую социальную поддержку, если их долг не взыскивался через суд или с момента судебного решения прошло более трех лет.