В Госдуме назвали условие повторного включения отопления при похолодании

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Несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Об этом депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал в понедельник, 12 мая, пишут "Известия".

«Центральная система отопления, к которой подключены многоэтажки, — это километры трубопроводов, множества теплопунктов и насосных станций. Запуск работы такого механизма всегда происходит постепенно. Это не кнопка включения света — система должна прогреться и разогнаться», — объяснил Аксененко в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, сначала теплом заполняются магистрали, потом теплопункты, затем — дома. В больших городах процесс включения отопления может занимать до недели, отметил он.

Фото: pxhere.com