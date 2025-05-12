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В Госдуме назвали условие повторного включения отопления при похолодании

12 мая 2025 21:34
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Центральная система отопления, к которой подключены многоэтажки, — это километры трубопроводов, множества теплопунктов и насосных станций.

Несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Об этом депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал в понедельник, 12 мая, пишут "Известия".

«Центральная система отопления, к которой подключены многоэтажки, — это километры трубопроводов, множества теплопунктов и насосных станций. Запуск работы такого механизма всегда происходит постепенно. Это не кнопка включения света — система должна прогреться и разогнаться», — объяснил Аксененко в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, сначала теплом заполняются магистрали, потом теплопункты, затем — дома. В больших городах процесс включения отопления может занимать до недели, отметил он. 

 

Фото:  pxhere.com

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