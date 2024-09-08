В Госдуме хотят обязать пары консультироваться у психолога до развода

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") подготовил к внесению в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога, передает РИА Новости.

Действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.

"Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).

Дополнительно законопроектом уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов, так как, по словам авторов проекта, в настоящее время они сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения.

Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать "социально-психологические услуги при расторжении брака".

Фото: freepik.com