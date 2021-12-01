В городе Копейске, где родился Александр Градский, в его честь назвали улицу

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Власти Копейска, где родился народный артист России Александр Градский, назвали его именем улицу, передает ТАСС.

"В честь нашего земляка Александра Градского - певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", - сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте городской администрации в Instagram.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области и жил там до 1957 года.

Фото: Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков