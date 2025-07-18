В Города трудовой доблести Самару и Сызрань придет «Поезд Победы»

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В Самарскую область приедет «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

22 июля состав прибудет на железнодорожный вокзал Сызрани. Экспозиция будет работать с 10 утра до 19 часов вечера. А уже на следующий день «Поезд Победы» приедет на железнодорожный вокзал областной столицы. Жители и гости города 23 июля смогут посетить выставку с 10:00 до 19.00, а 24 июля – с 10:00 до 16.00. Экспозиция колесит по России уже шестой год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». Впервые в нашем регионе «Поезд Победы» побывал в 2023 году.

«Рад, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, «Поезд Победы» остановится в Самаре и Сызрани, которые носят почетное звание «Город трудовой доблести». А Победу, как известно, приближали не только на фронте, но и в тылу. Поэтому Самарская область не первый год встречает состав, который всегда пользуется большой популярностью у жителей, – отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. – Выставка погружает нас в те трагические и одновременно героические страницы истории. Современные технологии помогли воссоздать картины солдатской жизни, воздушные бои и танковые атаки. Экспозиция этого музея на колесах точно никого не оставит равнодушным. Война затронула практически каждую семью. Поэтому очень важно помнить подвиги дедов и прадедов, передавать эти знания нашей молодежи. И подобные патриотические проекты этому способствуют».

Для Самарской области принимать уникальный историко-патриотический проект в год 80-летия Победы – большая честь и дань памяти нашим землякам, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. Напомним, более полумиллиона жителей Куйбышевской области были мобилизованы на фронт или ушли добровольцами. В годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны, куда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации, более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. Здесь же расположились редакции центральных газет: «Правда», «Известия», «Ведомости Верховного Совета Союза ССР».

За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Область стала одним из крупных индустриальных центров страны. Развитие получили нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная, газовая, авиационная и другие отрасли промышленности. Железная дорога им. Куйбышева стала главной магистралью, благодаря которой фронт обеспечивался боеприпасами, военной техникой, горючим и продовольствием.

Посетители экспозиции смогут погрузиться в прошлое, прочувствовать испытания и потери, через которые прошел советский народ, добиваясь Победы. Получить билет на «Поезд Победы» можно бесплатно на сайте проекта ( https://poyezd-pobedy.ru ), пройдя регистрацию, которая открывается за сутки до прибытия состава в город. Один билет рассчитан на двух человек. Его нужно будет предъявить проверяющим – «Волонтерам Победы». Важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени. Все зарегистрированные посетители выставки будут формироваться по группам – по 12-15 человек. Вход в поезд – с пятиминутным интервалом. В день состав может принять не более 1,5 тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» выставка имеет возрастные ограничения 12+. Дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей. Дети от 6 до 11 лет могут посетить «Поезд Победы» только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет даже в сопровождении родителей не могут посещать экспозицию.