В горадминистрации прошла встреча с председателями территориальных общественных самоуправлений

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В пятницу, 17 февраля, в ходе рабочего совещания представители ТОС поделились опытом и результатами своей деятельности.

Территориальное общественное самоуправление в городском округе Самара успешно развивается более 30 лет. Сегодня в Самаре зарегистрированы 76 ТОС.

В своём докладе Елена Лапушкина рассказала о существующих мерах поддержки деятельности ТОС на территории Самары, о реализации инициатив населения и о том, на какую помощь могут рассчитывать представители ТОС, чтобы получить финансирование для своего проекта.

В Самаре действует целый ряд программ благоустройства, основанных на вовлечении жителей в проектирование общественных пространств. Это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», губернаторский проект «Содействие», программа благоустройства микротерриторий «Твой конструктор двора». Авторами проектов по всем этим программам часто выступают именно ТОС.

Одним из серьёзных инструментов для реализации инициатив жителей является поддержка Фонда Президентских грантов. С 2021 года начались конкурсы культурных инициатив Президентского Фонда, которые дают возможность заявить о своей деятельности в рамках патриотического воспитания детей и молодежи, получить дополнительные средства на реализацию патриотических проектов.

Для увеличения конкурентоспособности проектов и шансов на победу в том или ином конкурсе, ТОС оказывается методическая поддержка.

Так, например, Департаментом внутренней политики Самарской области на базе Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» организовано обучение председателей ТОС при подготовке проектов на конкурс Президентских грантов. В настоящий момент обучение проходит 61 участник из состава председателей и членов советов ТОС.

Сейчас инициативы жителей Самары направлены, в том числе, на оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Координацию этой работы зачастую берут на себя именно ТОС.

В Самаре есть примеры лучших практик ТОС по участию в грантовой деятельности и других конкурсах, позволяющих развивать и благоустраивать Самару.

«Как раз сегодня в Государственной Думе проходит Общее собрание членов «Общенациональной Ассоциации территориального общественного самоуправления», в ходе которого председатель ТОС «На набережной» Самарского района Самары Александр Николаевич Журкин получает награду за победу проекта «Доступный спорт для всех». Он занял первое место в номинации «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт» в IV Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» 2022 года», - рассказала глава Самары. Опыт работы ТОС на собрании представил глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков.

Кроме того, ТОС «Перспектива» Промышленного района представил свой опыт участия в конкурсах Фонда президентских грантов. ТОС «Перспектива» активно работает с населением: проводит праздники дворов, субботники, развивает территорию, участвует в региональных проектах благоустройства.

«Благодаря победе в конкурсе «Фонда президентских грантов» в 2022 году команде ТОС удалось реализовать проект «Применение современных компьютерных технологий в повседневной жизни людей пенсионного возраста». В рамках гранта были закуплены недостающие единицы ноутбуков, проведен интернет для одновременного пребывания в сети до 12 человек и дооборудован учебный класс на базе помещения ТОС», - рассказал председатель ТОС «Перспектива» Дмитрий Пикулык.

ТОС «Мичуринский» Ленинского района с 2019 года ежегодно реализует на территории микрорайона эко-конкурс «Мой двор – Моя забота», который способствует объединению жителей, занимающихся цветоводством и обустройством придомовой территории. Еще один проект «ТОСКоннект» (ТОС-Соединяет) нацелен на помощь пожилым жителям микрорайона в освоении государственных порталов «Госуслуги» и «ГИС ЖКХ» с их использованием для повседневной жизни.

Фото: администрация Самары