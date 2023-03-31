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В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
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В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек

31 марта 2023 17:35
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В ходе мероприятия специалисты Центра общественного здоровья провели с учащимися гимназии интерактивные тренинги.

Сегодня в гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская, представители администрации гимназии и Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В Самарской области эффективное взаимодействие сфер здравоохранения и образования, а также социально-ориентированных НКО позволяет решать сложные задачи по формированию ответственного и безопасного поведения молодых людей.

«Формировать здоровые привычки важно с юного возраста. Именно на это нацелены все профилактические мероприятия, которые мы регулярно проводим в образовательных учреждениях. Истина простая: чем раньше мы будем задумываться о своем здоровье, тем эффективнее будет наш путь к его сохранению на долгие годы. Я призываю всех родителей быть примером для своих детей и в вопросах заботы о своем здоровье. Откажитесь от всех вредных привычек, в этом вам помогут специалисты наших центров здоровья. Обязательно раз в год посещайте поликлинику с профилактической целью: профилактические обследования помогут предупредить развитие опасных болезней сердца и сосудов, онкологических и других заболеваний», - отметил Сергей Вдовенко.

В ходе мероприятия специалисты Центра общественного здоровья провели с учащимися гимназии интерактивные тренинги по темам «Пирамида рисков или как измерить ЗОЖ», «Электронные устройства доставки никотина, снижение вреда или новые угрозы», а также мастер-класс по основам самоконтроля «Цифры вашего здоровья».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Мероприятия

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