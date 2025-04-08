В ГД призвали ограничить число попыток сдачи теста на русский детьми мигрантов

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Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил ввести ограничение для детей мигрантов на число попыток сдачи тестирования на знание русского языка.

Он пояснил, что в настоящее время считается, что если ребёнок не сдал тестирование с первого раза, он может повторить попытку через некоторое время.

«Но надо дать предельное количество раз, после чего (ребёнок. — RT) не допускается до наших образовательных учреждений», — цитирует Нилова РИА Новости.

1 апреля в России вступил в силу запрет, ограничивающий приём в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.