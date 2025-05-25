В этом году в Самаре обновят 12 школьных пищеблоков

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В этом году на ремонт в самарских школах выделили порядка 500 млн руб. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков, пишет Самара-ГИС.

— Будем обновлять 12 пищеблоков, 13 спортивных объектов, делать косметический и капитальный ремонт в учебных и подсобных помещениях школ, — уточнил глава Самары.

Также он обратился к руководству учебных учреждений с просьбой отнестись к ремонту со всей серьезностью.

— Взаимодействуйте с подрядчиками, обо всех недостатках сигнализируйте – в департамент образования, можно писать мне в сообщения, — сказал мэр.