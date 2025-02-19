В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей

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Больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества планируют потратить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара и Екатеринбурга. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



По данным SuperJob, жители Самары в этом году планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей. В прошлом году сумма была чуть меньше — 3000 рублей, в 2023 бюджет составлял 2700 рублей, в 2022 — 2800 рублей, а в 2021 году средняя сумма была равна 2900 рублей.

7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют 23 февраля своих отцов и сыновей. 4 из 100 представителей сильного пола купят подарок себе: «Я офицер СССР!»; «Подарю себе сигары».



Нужно отметить, что хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года).



В Москве и Санкт-Петербурге бюджеты на подарки ко Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. 4100 потратят в Красноярске, по 4000 — в Екатеринбурге и Краснодаре.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 367

Время проведения: 2—17 февраля 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов