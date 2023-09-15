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В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов

15 сентября 2023 21:22
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Больше всего ситуацией взволнованы семьи девятиклассников, которым предстоит сдавать ОГЭ.

В Екатеринбурге из школы № 22 за прошедшее лето массово уволились сразу 20 преподавателей общего и дополнительного образования. Об этом 15 сентября, пишут "Известия" со ссылкой на газету «Комсомольская правда».

Отмечается, что причина, по которой решили уйти преподаватели, точно неизвестна. Однако мама одной из школьниц рассказала, что отношения в образовательном учреждении стали ухудшаться с октября 2022 года, когда туда пришел новый директор.

Другая женщина, заранее узнав, что в школе с 1 сентября не будет многих знакомых педагогов, заблаговременно перевела свою младшую дочь в другую школу. Однако ее старшая девочка осталась учиться там же.

«Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой», — рассказала она.

Отец семиклассницы из той же школы рассказал, что у его дочери с начала года был только один урок ИЗО и ни одного урока биологии. Вместо этого в расписании появилось больше обычного количества уроков физкультуры и физики.

Больше всего ситуацией взволнованы семьи девятиклассников, которым предстоит сдавать ОГЭ, добавляет «Газета.Ru». Родители уже направили запрос в департамент образования Екатеринбурга с жалобой на ситуацию.

 

Фото:   ru.freepik.com

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