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В два раза увеличился спрос самарцев на услуги для животных

30 мая 2024 13:53
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В два раза увеличился спрос самарцев на услуги для животных

По результатам опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч человек по всей стране, 17% россиян планируют обратиться к профессионалам для заботы о своих питомцах этим летом. 54% из них готовы приглашать специалистов пару раз в неделю, 23% — на один-два месяца, 16% — только в случае необходимости.

Спрос на услуги по уходу за животными

За последний год спрос на услуги по уходу за животными вырос на 80%. В Самаре спрос на услуги по уходу за животными за последний год увеличился на 129%.

В других регионах спрос также демонстрирует рост. В Новосибирске и Краснодаре больше всего вырос интерес к услугам по уходу за животными — на 45% и 40%. Также спрос увеличился в Ростове-на-Дону, Иркутске и Казани — на 39%, 36% и 13% соответственно.

Ответ специалистов на растущий спрос

Специалисты активно реагируют на возросший интерес к услугам по уходу за животными. За последний год количество предложений на платформе Авито Услуги увеличилось на 75%. В Москве и Санкт-Петербурге объявлений за последний год стало больше на 13% и 72% соответственно.

Больше всего объявлений от специалистов Краснодара и Екатеринбурга. В сравнении с прошлым годом количество предложений по уходу за животными в этих городах выросло на 50% и 43% соответственно. В топ-5 городов по предложениям также вошли Ростов-на-Дону, Волгоград и Иркутск — на 38%, 36% и 36% соответственно.

Особенности ухода за животными

На платформе россияне чаще всего обращаются за такими услугами для питомцев, как груминг, услуги ветеринаров на дому и уход за шерстью. В Москве и Санкт-Петербурге услуги груминга наиболее популярны среди владельцев собак и кошек.

Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Услугах:

«Россияне все больше доверяют уход за своими питомцами профессионалам. В ответ на растущий спрос, количество предложений от специалистов тоже увеличивается с каждым годом. При выборе специалиста важно обращать внимание на прошлые работы профессионалов, а также на рейтинг и отзывы, чтобы выбрать наиболее подходящего специалиста для вашего любимца».

Большинство самарчан (68%) готовы тратить на услуги по уходу за животными до 10 тысяч рублей в месяц. Каждый третий (32%) готов выделить на это от 10 до 20 тысяч рублей.

73% опрошенных готовы воспользоваться услугой сиделки для животных на время отпуска или долгий поездок, 9% из-за необходимости дополнительной помощи и 27% просто регулярно пользуются такими услугами для животного в течение года.

Фото: Дильдина Светлана

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