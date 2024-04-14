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В Думе предложили выплачивать декретные до 1,5 года на основе 60% среднего заработка

14 апреля 2024 13:38
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В Думе предложили выплачивать декретные до 1,5 года на основе 60% среднего заработка

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается выплачивать пособие по ходу за ребенком до его полутора лет исходя из 60% среднего заработка. Текст законопроекта, направленного для отзыва в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Как объясняют авторы законопроекта, в настоящее время предусмотрен общий порядок выплаты работающим и уволенным лицам пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка. Одинаковый размер предусмотрен вне зависимости от очередности рождения детей, в случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется, но больше 100% среднего заработка.

Законопроектом также предлагается при расчете среднего заработка опираться на уровень заработной платы с учетом индексации, проводимой в период нахождения застрахованного лица в декретном отпуске. "Учитывая социальную политику государства, задачи по улучшению демографии, а также необходимость повышенного внимания к лицам (матерям, отцам, другим родственникам, опекунам), осуществляющим уход за ребенком, и в особенности за двумя, тремя и более детьми, установление более высокого уровня пособий будет значимой поддержкой таких людей", - говорится в пояснительной записке.

"Если мы хотим качественно повысить рост рождаемости в стране, нужно создавать условия, чтобы молодая семья и на ребенка траты могла обеспечить, и родителям достойный уровень жизни. Для семей, где появляются погодки и мама переходит из декрета в декрет, важно при начислении выплат учитывать и положенную государством индексацию. Ведь за несколько лет цены могут вырасти", - отметил ТАСС Слуцкий. 

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