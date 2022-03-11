В Доме офицеров Самарского гарнизона будет развернут «Пункт сбора поддержки нашей Армии»

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С 14 марта ежедневно с 10.00 до 17.00 ч. в центральном фойе Дома офицеров Самарского гарнизона будет развернут «Пункт сбора поддержки нашей Армии». Принимаются посылки в незапакованных картонных коробках с указанием отправителя. Все продукты должны быть только заводского изготовления.

Наша армия не в чем не нуждается, но ваша сердечная поддержка и весточка из дома очень важны для ребят.

К пересылке принимаются: конфеты, сладости, печенье и галеты, чай, кофе, хлебобулочные изделия длительного хранения, консервы, табачные изделия, теплые носки, предметы личной гигиены, подарки, изготовленные своими руками, поделки и рисунки детей, письма со словами поддержки.

Ваша поддержка очень важна для нашей Армии!