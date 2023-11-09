В Доме ребенка при ИК-15 УФСИНСО пополнение

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В этом году 14 октября ИК-15 исполнилось 94 года. Дом ребенка здесь построен в середине сороковых годов прошлого века.

Сейчас здесь содержится 25 детей, чьи матери отбывают наказание в колонии. Десять из них в возрасте до одного года. В скором времени число малышей увеличится. Две осужденные женщины стали мамами.

По сложившейся традиции появление детей на свет прошло в родильном отделении перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина.

Успешное оказание квалифицированной медицинской помощи во время родов стало возможным благодаря организованному взаимодействию между МСЧ-63 ФСИН России с министерством здравоохранения Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО