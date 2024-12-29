В дни школьных каникул самарцев приглашают на массовые катания на коньках

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В дни школьных каникул Организационный центр спортивных мероприятий приглашает жителей и гостей Самары на массовые катания.



пр. Кирова, 320а

4 января - 20:30-22:00

7 января - 10:45-12:30



«Маяк»

Костромской пер., 15а

5 января - 13:15-16:15



«МТЛ-2»

ул. Советской Армии, 253в

4 января 13:00-15:00

5 января 13:00-15:00



Вход бесплатный, по предварительной записи.



Проката коньков нет.



Запись и дополнительная информация по телефонам:



8 (846) 313-04-96 «МТЛ-2»;



8 (846) 313-06-51 «Маяк»;



8 (846) 302-78-36 «Ипподром Арена».

Фото: минспорта СО