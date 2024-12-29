В дни школьных каникул самарцев приглашают на массовые катания на коньках

В дни школьных каникул Организационный центр спортивных мероприятий приглашает жителей и гостей Самары на массовые катания.
пр. Кирова, 320а
4 января - 20:30-22:00
7 января - 10:45-12:30
«Маяк»
Костромской пер., 15а
5 января - 13:15-16:15
«МТЛ-2»
ул. Советской Армии, 253в
4 января 13:00-15:00
5 января 13:00-15:00
Вход бесплатный, по предварительной записи.
Проката коньков нет.
Запись и дополнительная информация по телефонам:
8 (846) 313-04-96 «МТЛ-2»;
8 (846) 313-06-51 «Маяк»;
8 (846) 302-78-36 «Ипподром Арена».
Фото: минспорта СО