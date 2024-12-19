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В дни новогодних каникул для самарцев и гостей города подготовили насыщенную спортивную программу

19 декабря 2024 18:34
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Традиционно в предновогодние праздники и дни зимних каникул Администрация проводит физкультурно-спортивные мероприятия для жителей и гостей города.

Традиционно в предновогодние праздники и дни зимних каникул Администрация городского округа Самара проводит физкультурно-спортивные мероприятия для жителей и гостей города.

«В дни новогодних каникул на площади Куйбышева жителей и гостей нашего города будет ожидать достаточно насыщенная и активная спортивная программа. С 2 по 8 января пройдет физкультурно-спортивная акция «Самара в движении. Зима», которая включает различные активности: с 14 до 20 часов будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд, тетрис и керлинг, а с 15 до 19 часов - городошная площадка», - рассказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов. 

Также на площади Куйбышева зальют три ледовых катка: для массового катания, для игры в хоккей и каток для самых маленьких гостей. Здесь же откроют пункты проката и заточки коньков. 
Муниципальные спортивные учреждения в период с 02 по 09 января проведут порядка 30 соревнований по различным видам спорта: футбол, дзюдо, тхэквондо, каратэ, самбо, шахматы, лыжные гонки, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, баскетбол, мини-футбол, хоккей, тяжелая атлетика, кинологический спорт. 

В дни школьных каникул во всех районах города тренерами по месту жительства будут организованы 36 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийской акции «Декада спорта»: спортивные праздники, «Веселые старты», соревнования по зимнему футболу, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта. Всего в «Декаде спорта» примет участие более 2 000 жителей городского округа Самара. С расписанием занятий можно ознакомиться в приложении. 

Начало 2025 года будет не менее активным. В январе состоится городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Состязания будут проходить в ледовом дворце «Орбита». В них примут участие около 300 юных спортсменов. А для любителей лыжного спорта организуют самарский фестиваль «Сокольи Горы»: 30 января состоится ночная лыжная гонка, а 1 и 2 февраля – самарский марафон. Планируемое количество участников – более 1 000 человек как из Самарской области, так и других регионов страны.

 

Фото:    Администрация Самары

Теги: Самара

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