В детском лагере «Надежда» прошел «Марафон памяти»

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В детском оздоровительном лагере «Надежда» состоялся «Марафон памяти», организованный участниками «Школы героев» — проекта, инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы «Время героев». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Юным участникам предстояло пройти три этапа: теоретический, методический и практический. Ребята продемонстрировали знания истории России, разработали сценарии патриотических мероприятий и приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».

Особенностью «Марафона памяти» стало то, что его провели выпускники первых потоков «Школы героев». Ранее они проходили обучение на базе лагеря «Надежда», а теперь вернулись уже в роли наставников.

«Не так давно на базе нашего лагеря проходило их обучение, и нам очень отрадно их сегодня принимать в качестве организаторов данного мероприятия. Мы всегда рады приезду таких гостей и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - рассказывает заместитель директора ДОЛ «Надежда» Мария Кожевникова.

Инициаторы проекта подчеркивают, что важно не только рассказывать детям о героях Великой Отечественной войны, но и вовлекать их в активные формы изучения истории.

«Данный проект созрел в моей команде во время посещения учебных заведений. Летом ребята на каникулах, и мы задумались, чем можно их занять. На одном из совещаний губернатор Вячеслав Андреевич отметил, что нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию в детских лагерях, — так и появилась идея марафона», - говорит участник «Школы героев» Максим Меделяев.

Организаторы планируют сделать «Марафон памяти» ежегодным и проводить его на разных территориях, вручая переходящий кубок лучшей команде.