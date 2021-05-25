Я нашел ошибку
Главные новости:
Пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина.
В Детской картинной галерее пройдет «Вечер каллиграфии»
По состоянию на сегодня посеяно более 1,506 млн га яровых культур, что составляет 98% от плана.
Николай Абашин: "Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая"
Без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.
С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах онлайн
Законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.
В Госдуму внесён законопроект о введении иностранных ИТ-компаний в правовое поле России
Впервые с начала пандемии в отрасли не зафиксировано статистически значимого падения.
СберИндекс: общепит полностью восстановился после пандемии
Ускорить создание своего маркетплейса поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самаре создают кооперационный агрегатор товаров и услуг 
Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км.
В список на дорожный ремонт 2021 года в регионе добавили 3 новых объекта
Сызрань представит проект «На берегу трех рек: продолжение истории».
Сызрань сформировала новую заявку и дизайн-проект на Всероссийский конкурс 
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Детской картинной галерее пройдет «Вечер каллиграфии»

25 мая 2021 19:18
51
Пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина.

«Вечер каллиграфии» в особняке Клодта (в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры) состоится 28 мая с 19.00 до 22.00 в Детской картинной галерее (ул. Куйбышева, 139).

В 19.00, 20.00 и 21.00 пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина. Он познакомит с выставкой «Родные буквы». Эта камерная экспозиция посвящена традиционным стилям славянской письменности и современным экспериментам на основе этих стилей. В неё вошли увеличенные копии листов Самарской рукописи XVII века, примеры образцов исторических шрифтов, почерков, а также авторское видение современного развития исторических стилей. Среди работ самарских каллиграфов представлен экспромт Дмитрия Ламонова, московского каллиграфа с мировой известностью, принимавшего участие в выставке в Музее каллиграфии Шарджи (ОАЭ) и других крупных проектах. 

На экскурсии Николай Воронин расскажет и покажет, чем устав отличается от полуустава, скорописи и вязи и как ими «жонглируют» современные каллиграфы и художники. А также все пришедшие узнают, что такое лигатуры, мачты и титло и где их искать в древнерусских текстах. 

В этот же вечер можно будет увидеть «живой» процесс работы каллиграфов: в залах музея несколько «писцов» будут создавать тексты в старинных и современных стилях. А самые смелые из гостей смогут самостоятельно взяться за перо и освоить первые азы каллиграфии, передает пресс-служба музея.    

Участие в мероприятии - по записи по телефону: 332 43 98.

Стоимость билета: 100 руб., льготный — 70 руб.

Возраст посетителей: 12+

 

Теги: «Вечер каллиграфии» авторские экскурсии

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Такую задачу Дмитрий Азаров поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств.
25 мая 2021  15:59
Дмитрий Азаров: "Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период"
Политика
173
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
173
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
271
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
192
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
228
Весь список