В детских лагерях Самарского региона подорожает питание

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В Самарской области изменили предельную стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря. На летнюю кампанию добавят денег из региональной казны.

— Стоимость путевок для детей в загородные стационарные лагеря отдыха и оздоровления (за исключением детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей) для частичной оплаты за счет средств областного бюджета установлена в размере 19 131 рубль (ранее было 17 871 рубль. — Прим. ред.). При продолжительности пребывания 21 день стоимость койко-дня составляет 911 рублей (ранее — 851 рубль), — говорится в постановлении областного правительства.

Что касается детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, то для полной оплаты их отдыха в стационарных лагерях за счет областного бюджета на каждого ребенка будут выделять по 20 160 рублей (ранее было 18 900 рублей). Для отдыха ребят в санаториях при полной или частичной оплате стоимость путевки составит теперь 24 822 рубля (прежде — 23 562 рубля).

В постановлении указано, что суммы выросли «в связи с необходимостью увеличения стоимости питания в лагерях», пишет 63.ру.

— Средняя стоимость питания в загородных стационарных лагерях, в профильных лагерях, в санаториях при полной или частичной оплате за счет областного бюджета установлена в размере не менее 360 рублей на одного ребенка за сутки (ранее 300 рублей. — Прим. ред.), — говорится также в документе.