В День семьи, любви и верности в Тольятти собрали самый большой свадебный букет в России

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В День семьи, любви и верности в Самарской области собрали самый большой свадебный букет. Рекорд зафиксировали в Тольятти. Огромный свадебный букет в сквер им.Жилкина доставили на строительном кране.

Процесс презентации сопровождался уличным перфомансом и запуском голубей, которых выпустили новобрачные. Затем букет установили на арт-велосипед и перевезли на площадку перед сценой, где эксперт зафиксировал рекорд России и вручил Сертификат Книги рекордов России. После регистрации рекорда цветы из букета волонтеры раздали зрителям.

Праздничные события, посвященные Дню семьи, любви и верности, сегодня проходили по всей области, преимущественно на открытом воздухе, для жителей работали интерактивные и консультационные площадки. Все - с соблюдением необходимых санитарно-эпидемических мер – масочного режима и социальной дистанции.

По традиции этот день в регионе был объявлен Днем без разводов.

«Сотрудники управления ЗАГС региона обращаются к жителям с просьбой отложить в День семьи, любви и верности решение вопросов, связанных с государственной регистрацией расторжения брака. Семья – главная ценность в жизни каждого человека», — отмечает руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

В этот день в Самарской области сыграли 135 свадеб. 65 браков зарегистрировали в Самаре, свыше 40 – в Тольятти. В территориальных органах ЗАГС региона поздравили многодетные семьи с рождением третьего и последующих детей – всего 26 семей.

Особо отметили юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 50, 55, 60 и более лет – таких в регионе 77 семей.

100 парам, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали «За любовь и верность». Всего такие награды в регионе получили уже 700 семей. Каждая из них – образец для подражания, их семейная жизнь основана на взаимной любви и верности. Все они добились благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитали детей достойными членами общества.

В Самаре одна из таких семей – Станислава Михайловича и Валентины Константиновны Ланских. Вместе они уже более 60 лет. Признаются, и сегодня радуются каждому мгновению, проведенному друг с другом. Она - врач акушер - гинеколог, приняла более 70 тысяч родов, он - хирург высшей категории. У супружеской четы взрослая дочь, внучка, которые также стали врачами. Подрастает двое правнуков. Секрет их супружеского счастья прост – любить и уважать друг друга.

«Мы познакомились на освоении целины в Алтае, начали встречаться. Ездили туда трижды, у нас даже медали есть правительственные - за освоение целинных земель. Сначала работали в Хворостянском районе, я была у него в подчинении в участковой больнице, – рассказала Валентина Константиновна. - Потом - в Богатовском районе, я главным врачом. Потом переехали в Новокуйбышевск. Вот там я проработала 44 года. А муж чуть меньше - ему захотелось в Самару. Он работал хирургом».

В режиме видеоконференции от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова семьи из разных уголков губернии поздравила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова – всего более 200 семей. Точки подключения были организованы в администрациях городов и районов области.

«Мы делаем все, чтобы опережающими темпами развивалась экономика нашего региона, чтобы жители губернии чувствовали заботу о себе и получали необходимую помощь, жили долго и счастливо. Именно на это и направлены национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодня в стране действует целостная система мер поддержки семей с детьми. Вводятся новые стандарты социальной поддержки граждан, - подчеркнула Марина Антимонова. - Для нас в приоритете - обеспечение благополучия самарских семей, их социальная поддержка. В регионе активно идет строительство новых школ и детских садов, создание спортивных комплексов и новых общественных пространств, благоустройство территорий. Развитие этих направлений на благо семей с детьми и впредь будет основным направлением работы регионального Правительства».

Поддержка семей – важная часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сегодня в регионе для семей с детьми действует порядка 30 мер социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тысяч семей. В них воспитываются более 200 тысяч детей.

В своем Послании глава региона подчеркнул, дети – это главная ценность. Он отметил, что за последние годы в губернии существенно расширили и объемы, и круг получателей социальной поддержки. Так, с 6 млрд. рублей в 2017 году до 21 с лишним млрд. в 2021 году увеличены объемы средств на выплаты семьям с детьми.

Также по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с прошлого года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище». Такие подарки уже получили более 13 тысяч семей.

Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей - оказание социальной помощи на основании социального контракта, который стал эффективным инструментом по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. В Самарской области уже более 18 тысяч жителей смогли решить проблемы с помощью социального контракта.

Фото: пресс-служба облправительства