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12 июня, в День России, Марш Мен­дельсона звучит во Дворцах бракосочетания Самары и Тольятти, в отделе ЗАГС Волжск­ого района.



Более 30 пар новобра­чных пожелали, чтобы день рождения их се­мьи навсегда был свя­зан️ с главным госуда­рственным праздником - Днем России.

Мы жив­ем в великой стране! Для многих Родина на­чинается с ласковых маминых рук, строгих отцовских наставлен­ий – это и есть креп­кая Российская семья!

Любящие пары, соедин­ившие свои судьбы в День России, навсегда вписали свои сем­ьи в историю великой страны!

Фото: пресс-служба облправительства