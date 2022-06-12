12 июня, в День России, Марш Мендельсона звучит во Дворцах бракосочетания Самары и Тольятти, в отделе ЗАГС Волжского района.
Более 30 пар новобрачных пожелали, чтобы день рождения их семьи навсегда был связан️ с главным государственным праздником - Днем России.
Мы живем в великой стране! Для многих Родина начинается с ласковых маминых рук, строгих отцовских наставлений – это и есть крепкая Российская семья!
Любящие пары, соединившие свои судьбы в День России, навсегда вписали свои семьи в историю великой страны!
Фото: пресс-служба облправительства