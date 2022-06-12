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В День России в Перинатальном центре больницы Середавина на свет появилось 8 новых граждан страны

12 июня 2022 16:20
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Там родилось 5 мальчиков и 3 девочки.

В День России в Перинатальном центре крупнейшей больницы региона - больнице им. В. Д. Середавина - на свет появилось 8 новых граждан страны. Там родилось 5 мальчиков и 3 девочки.

В семье Артемьевых событие долгожданное и радостное - тем более, что совпало с одним из главных праздников страны.

"Для нас рождение каждого малыша - счастье. И мы стараемся делать всё для того, чтобы и мамочки , и их новорождённые детки чувствовали себя комфортно", - подчёркивает ответственный дежурный врач, заведующая акушерским отделением патологии беременности областного перинатального центра Лариса Агафонова.

В перинатальном центре проходит около 6 тысяч родов в год. Здесь оказывают медпомощь беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности. В команде более 470 сотрудников.

Работа по развитию системы здравоохранения, оказанию своевременной и качественной медицинской помощи жителям региона ведётся при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Всего в Самарской области семьям с детьми предоставляется более 30 мер социальной поддержки. Так, выплачивается единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка (семейный региональный капитал) в размере 100 000 рублей. Также студенческая семья при появлении ребенка получает пособие 3 000 рублей, в 2018 году введена выплата на первого ребенка до 3 лет – 11 538 рублей, в 2020 году – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Продолжается реализация акции, инициированной главой региона, «Подарок новорожденному», который получили уже более 22 000 семей.

Одна из действенных мер поддержки семей с детьми — помощь на основании социального контракта. Благодаря ему уже более 26 000 жителей региона с низким достатком смогли справиться с трудной жизненной ситуацией. Более чем у половины из них среднедушевой доход по окончании срока действия соцконтракта увеличился.

 

Фото:   pexels

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