В День Молодежи Школа вождения самокатов пройдет в 11 городах

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29 июня сразу в 11 городах России в рамках празднования Дня Молодежи пройдет масштабное обучение Правилам Дорожного Движения для средств индивидуальной мобильности. Сервис Whoosh расскажет о том, как водить электросамокат безопасно и этично, а также познакомит с устройством и возможностями шеринговых самокатов. “Движение первых” расскажет об основах ПДД детям и подросткам.

Официальные правила дорожного движения для электросамокатов появились только в 2023 году. Это новый и популярный вид городского транспорта — только за 2023 электросамокаты арендовали порядка 21 млн человек* по всей стране. Сейчас важный этап формирования культуры использования транспорта микромобильности, для соблюдения правил важно популярно и доходчиво их объяснять всем возрастам.

Крупнейший российский сервис кикшеринга Whoosh организует обучающую площадку для людей старше 18 лет. Инструкторы сервиса расскажут о том, как устроен самокат, как и где ездить по правилам, не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцировать опасные ситуации. После теории будет возможность применить знания на практике — встать на самокат и проехать трассу с имитацией условий городского движения. Под присмотром опытного инструктора Whoosh каждый желающий получит теоретические и практические знания, достаточные для культурного вождения СИМ в городе.

Также в рамках обучения будет организована площадка “Движения первых”, где в игровой форме пройдет обучение для детей и подростков младше 18 лет.



Школа вождения бесплатна, не требует предварительной записи и регистрации.



Места проведения обучения 29 июня:

Москва: Выставка Россия на ВДНХ перед фонтаном Каменный цветок

Владивосток: Набережная Цесаревича

Чебоксары: Красная площадь

Красноярск: Остров Татышев

Великий Новгород: Площадка у фонтана Садко

Оренбург: Набережная реки Урал, Пушкинский бульвар

Казань: Экстрим-парк Урам

Ростов-на-Дону: Левобережная улица, 3А, Площадка около зоны «Уличная классика»

Самара: Проспект Масленникова, 37

Тула: Казанская набережная

Хабаровск: Площадка между зданием Правительства края и Площадью им. Ленина



Компания Whoosh первой в России запустила Школу вождения самокатов онлайн, с 2021 года в ней уже обучилось более 2 млн человек. С 2022 года сервис проводит по всей России оффлайн занятия на городских площадках, читает лекции в школах и вузах. Для всех, кто хотел бы проводить подобные лекции, сервис выпустил методические материалы с фокусом на обучающихся разных возрастов.





*Данные исследования Трушеринг за 2023 год