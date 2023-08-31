В День города в Самаре выступит группа "Чайф"

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День города Самары по традиции отмечается во второе воскресенье сентября. В честь 437-летия областной столицы самарцев и гостей ждет интересная и насыщенная программа.



Сохранение исторических традиций города, его культурного и духовного наследия, любовь к родным местам являются основными задачами празднования дня рождения Самары. Праздничные и тематические мероприятия – концерты, конкурсы, фестивали, выставки, классные часы, экскурсии - пройдут в учреждениях культуры, образования, службы семьи и социальной защиты. Также праздничные программы в формате праздников двора пройдут во всех районах Самары.



9 и 10 сентября пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Фестиваль посвящен первому исполнению знаменитого русского вальса – он впервые прозвучал в Самаре в Струковском саду в начале 20-го века. Гостями фестиваля в этом году станут оркестры из 12 городов – как России (Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Белгород, Уфа, Пермь, Саратов, Ульяновск, Екатеринбург, Астрахань), так и зарубежных городов-партнеров (город Уральск Республики Казахстан и город Могилев Республики Беларусь). В субботу, 9 сентября, оркестры выступят на основных концертных площадках города. В воскресенье днем в историческом Струковском саду пройдет гала-концерт всех участников фестиваля и дефиле оркестров.



10 сентября по традиции состоится возложение цветов к памятнику первому воеводе Самары, строителю города князю Григорию Засекину. Вечером на на площади Куйбышева пройдет концерт «Тебе, любимая Самара». На сцену выйдут самарские участники Самфеста, сводный духовой фестивальный оркестр и знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа «Чайф». После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк.



День города в этом году совпадает с еще одним важным событием. 8, 9, 10 сентября будут проходить выборы губернатора Самарской области. Глава Самары призвала каждого самарца сделать свой выбор.

Фото: администрация Самары