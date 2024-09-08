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В День города прошло возложение цветов к памятнику князя Григория Засекина

8 сентября 2024 17:19
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В честь 438-летия Самары прошло традиционное возложения цветов к памятнику князя основателя Самары - Григорию Засекину.

В воскресенье, 8 сентября, в честь 438-летия областной столицы прошло традиционное возложения цветов к памятнику князя основателя Самары - Григорию Засекину. В торжественной церемонии приняли участие Глава Самары Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, общественники, ветераны и почетные граждане, жители города и области.

Свою историю волжский город начал как крепость, образованная для защиты от нападения кочевников. Благодаря удобному водному расположению, Самара стала развиваться как коммерческий порт и быстро приобрела статус важного торгового и культурного центра. Вслед за повсеместной индустриализацией 19-го века, в городе также активно развивалась промышленность, судостроение и текстильное производство. Это сыграло важную роль, в том числе, в годы Великой Отечественной войны. В послевоенный период город, тогда известный как Куйбышев, активно развивался, став важным узлом авиастроения и космической промышленности в Советском Союзе. Сохраняя традиции и тенденции прошлого, Самара идет в ногу со временем. Город расширяет своё культурное пространство, активно внедряет современные технологии, стремясь занять достойное место среди крупнейших российских городов.

От полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова поздравительный адрес передал главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов: «В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был не просто запасной столицей, он был промышленной кузницей. Говоря об этом мы вспоминаем славную историю самолетов ИЛ-2, которые громили врага. Так же, как и тогда, сегодня, в рамках специальной военной операции, жители города, области защищают наше государство. А фронт силен тылом и сегодня Самара выпускает необходимую продукцию, поддерживая наших защитников. Многовековая история города, записанная в учебниках, написана, в том числе, вами, дорогие жители».

По традиции, торжественная церемония началась с дефиле оркестров-участников Всероссийского фестиваля «На сопках Манчжурии», который проходит в эти дни в Самаре. Свои композиции исполнили коллективы из Санкт-Петербурга, Севастополя и других городов. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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