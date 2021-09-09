В Чапаевске прошел семинар – практикум по профилактике негативных явлений в молодежной среде «PROФилактика»

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7 сентября в Чапаевске состоялся региональный семинар – практикум по профилактике негативных явлений в молодежной среде «PROФилактика».



В работе семинара приняли участие более 100 человек, в том числе представители профильных ведомств, органов исполнительной власти, а также органов и учреждений по делам молодежи муниципальных образований Самарской области.



На семинаре была организована работа двух секций: «Развитие деятельности киберволонтерства» и «Профилактическая онлайн игра как одно из средств альтернативного досуга подростков и молодежи».

В ходе работы участники обсудили такие актуальные вопросы, как особенности в работе волонтеров профилактики и киберволонтеров, механизм вовлечения подростков и молодых людей в добровольческую профилактическую деятельность и система мотивации волонтеров.



«Семинар не только познакомил нас с новыми технологиями в профилактической работе с подростками, но и показал, каким образом применять полученные знания на практике. К тому же это хорошая возможность найти единомышленников, чтобы в дальнейшем реализовывать свои проекты в данной сфере», - поделилась своими впечатлениями участница мероприятия Анастасия Филатова.



Семинар проводится в рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения Самарской области» на 2014-2023 годы.