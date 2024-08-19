В Чапаевске мужчина подарил мошенникам 1 000 000 рублей, пытаясь заработать на бирже

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В Чапаевске безработному мужчине, в одном из мессенджеров поступило заманчивое предложение.

Неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты.

Подавшись на предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 000 000 рублей после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.