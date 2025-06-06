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В Бузулукском бору открылся новый благоустроенный маршрут

6 июня 2025 16:34
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Новый маршрут – экотропа «Сказочный борок» проходит в самарской части национального парка «Бузулукский бор».

В России все большей популярностью пользуются экологические маршруты, которые предлагают увидеть первозданную красоту природы. Особенно актуально это направление в летний период. Экологические маршруты полностью или частично проходят по особо охраняемым природным территориям и позволяют туристам посетить природные достопримечательности. Развивать заповедные территории помогает национальный проект «Туризм и гостеприимство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. При поддержке нацпроекта в национальных парках появляется инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для людей и безопасным для окружающей среды.

Так, в Самарской области начал работу новый маршрут – экотропа «Сказочный борок», который проходит в самарской части национального парка «Бузулукский бор». Работа над созданием инфраструктуры началась осенью 2024 года.

Сегодня трехкилометровый маршрут обозначен специальными навигационными бревнами, которые помогают туристам не сбиться с пути и оберегают пространство от вытаптывания. На экотропе установлены информационные аншлаги, указатели, беседки для отдыха.

Отдых в национальных парках – это не только возможность вырваться из городской суеты, но и шанс получить заряд энергии и восстановить силы. По данным Агентства стратегических инициатив, даже 4 дня погружения в природную среду и соответствующее отключение от мультимедиа и интернет-технологий, увеличивают творческую производительность, решение трудных задач на 50 процентов.

В познавательном путешествии гости национального парка «Бузулукский бор» увидят типичные ландшафты и экосистемы Бузулукского бора, а также ведьмину метлу и танцующий лес, с которыми связаны народные поверья. Одной из достопримечательностей тропы стала «Сосна-Маттерхорн». Дерево так прозвали за его красоту и почти идеальные пропорции, по аналогии с альпийской вершиной Маттерхорн.

«Наш новый маршрут – результат работы целой команды единомышленников, – отметил директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов. – Проложенная по живописному урочищу Борок экологическая тропа станет первым этапом создания нового туристско-рекреационного кластера. Это стало возможным благодаря соглашению, которое национальный парк заключил с министерством туризма Самарской области».

«Открытие новой экотропы «Сказочный борок» – значимое событие в развитии экологического туризма! Этот проект воплощает нашу общую цель – сделать природу доступной и интересной каждому, сохраняя ее уникальность. Экотропа дарит возможность прикоснуться к природе, познакомиться с удивительными местами Бузулукского бора и насладиться прогулкой среди вековых деревьев. Мы уверены, что такие инициативы станут важным вкладом в развитие внутреннего туризма и популяризацию бережного отношения к окружающей среде», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона. Все мероприятия по развитию туристического потенциала региона, по мнению главы области, должны быть ориентированы в первую очередь на жителей, чтобы они могли наслаждаться прекрасной природой и историей Самарского региона. Новый маршрут «Экотропа «Сказочный борок» доступен для туристов с любым уровнем подготовки, в том числе, для семей с маленькими детьми, и подходит как для первого знакомства с национальным парком, так и для более глубокого погружения в его природное разнообразие.

 

Фото:  npbuzbor.ru

Теги: Самара

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