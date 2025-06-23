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В Безенчуке завершился региональный этап летних сельских спортивных игр

23 июня 2025 16:59
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Команды из 18 муниципальных районов Самарской области соревновались в троеборье косарей, дояров и механизаторов.

В Безенчукском районе завершился региональный этап летних сельских спортивных игр, проводимых в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Команды из 18 муниципальных районов Самарской области соревновались в троеборье косарей, дояров и механизаторов.

«Сельские спортивные игры имеют долгую и богатую историю. Сегодня сельские спортивные игры — это не только спорт, но и конкурс профессионального мастерства», — отметила Лариса Илясова, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие массового спорта — это «магистральное направление» работы областного правительства, которое влияет на качество и продолжительность жизни. Так, в бюджете Самарской области на 2025 год заложены средства на строительство еще 75 новых спортивных площадок.

Участники смогли продемонстрировать и свою спортивную форму, и профессиональные навыки. Мужчины и женщины соревновались в беге и силовой гимнастике.

В каждом виде троеборья были предусмотрены специализированные задания. Дояры на время выполняли разборку и сборку доильного аппарата. Важно было сделать это быстро и показать высокую культуру работы, не допустив грубых нарушений. Механизаторы продемонстрировали судьям искусное вождение трактором. Для опытных трактористов это испытание не составляет труда.

«В рамках разработанного маршрута важно правильно произвести старт, зацепить груз, проехать как можно быстрее «змейкой», поставить груз на место с максимальной точностью, вернуться на исходную точку — в «гараж» и заглушить двигатель. Учитываются не только время выполнения задания и точность, но и соблюдение правил техники безопасности», — объяснил судья троеборья механизаторов, руководитель инспекции Гостехнадзора Безенчукского района и города Чапаевска Сергей Карташов.

Косари соревновались в традиционной ручной косьбе косой. Участок пять на пять метров необходимо было скосить так, чтобы высота стерни не превышала 10 см, а количество валков было не более двух.

Соревнования длились несколько часов. В итоге, после упорной борьбы, судейская коллегия подвела итоги. На торжественной церемонии награждения в спорткомплексе «Молодежный» участники и гости фестиваля бурными овациями приветствовали самых быстрых, выносливых и дружных.

Сельские спортивные игры способствуют привлечению сельского населения к занятиям спортом и развитию инфраструктуры в сельской местности.

В региональном этапе летних сельских спортивных игр победу одержали:

В троеборье дояров среди мужчин в тройку лидеров вошли Даниил Адволоткин из Безенчукского района, Гюнаш Бурзуев из Челно-Вершинского района и Алексей Шкуров из Кинельского района. Они заняли первое, второе и третье места соответственно. Среди женщин золото и серебро выиграли представительницы Сергиевского района — Ирина Ковязина и Галина Осипова соответственно. Кристина Адволоткина из Безенчукского района стала обладательницей бронзы. В командном зачете лидировал Сергиевский район Самарской области. Чуть уступил ему по количеству командных очков Безенчукский район. Завершил тройку лидеров Челно-Вершинский район.

В троеборье косарей абсолютную победу среди мужчин одержал Ярослав Антипов из Челно-Вершинского района. Его преследовал Владимир Кузаев из Безенчукского района. Завершил тройку лидеров среди сильного пола Дмитрий Рунов из Кинельского района. Среди женщин на первую строчку турнирной таблицы вышла Любовь Осянина из Кинельского района. Виолетта Дусаева из Безенчукского района завоевала второе место, завершила тройку призеров Татьяна Жданкина из Волжского района. Кубок и медали за первое место в командном зачете среди косарей получил Безенчукский район, почетное серебро выиграл Кинельский район, а бронзовые медали завоевал Челно-Вершинский район.

В троеборье механизаторов среди мужчин первое и второе места заняли представители Безенчукского района — Сергей Константинов и Асан Туменов. На нижнюю ступень пьедестала поднялся Сергей Дютин из Челно-Вершинского района. Участвовали в троеборье механизаторов и представительницы прекрасного пола. Екатерина Волкова и Наталья Придиус получили золото и серебро соответственно. Они второй год подряд показывают свое мастерство на сельскохозяйственной технике, вызывая восхищение мужчин. В командном зачете среди механизаторов лучшим стал Кинельский район, немного от него отстали Безенчукский и Исаклинский районы.

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

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