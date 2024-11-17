Я нашел ошибку
Главные новости:
"Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле".
Депутат Госдумы Ильтяков  выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает»
Титул "Мисс Вселенная — 2024" завоевала модель из Дании Виктория Кьер
18 ноября в регионе без осадков, до +5°С
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С.
Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов.
Эксперт Свечникова рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой
Как подчеркнула дерматовенеролог, для очищения кожи лица стоит использовать пенки или молочко.
Врач-дерматовенеролог рассказала о том, как позаботиться о коже зимой
Причина смерти артиста не уточняется.
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Текст представит актер театра и кино, непревзойденный мастер дубляжа, народный артист РФ Вадим Андреев.
Самарская филармония: программа «Волшебное кольцо» по поморским сказам Бориса Шергина
Эксперт сообщил о росте фишинговых атак через мессенджеры
Эксперт сообщил о росте фишинговых атак через мессенджеры
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2025 году Самара станет локацией для съемок новых фильмов и сериалов

17 ноября 2024 12:10
267
В 2025 году Самара станет локацией для съемок новых фильмов и сериалов

Власти Самарской области готовы финансово поддерживать кинокомпании, которые выберут регион для съемок своих фильмов.

А чтобы облегчить сам процесс кинопроизводства, в регионе создают кинокластер с технической базой и творческими сотрудниками, пишет Обоз.инфо.

В Самаре 14 ноября прошло первое заседание кинокомиссии, созданной при региональном министерстве экономического развития. Кинокомиссия будет коллегиально принимать решения о том, какие кинокомпании получат субсидию на финансовое возмещение части затрат на производство фильмов, так называемый рибейт от региона, за то, что они выбрали для съемок Самарскую область. В состав комиссии вошли представители регионального минкульта и АНО «Центр кинопроизводства Самарской области», которое создано минэкономразвития специально для этой цели. АНО должно создать в Самаре кинокластер, который облегчит работу как самарским, так и московским кинопроизводителям, собрав техническую базу и списки творческих работников, которых могут привлекать в киноиндустрию.

Глава кинокомиссии Марк Буров рассказал OBOZ.INFO, что это завершающий этап большой работы, начатой несколько лет назад. Сам Буров уже четыре раза презентовал возможности региона на Московских кинофестивалях.

В 2023–2024 годах на съемках в Самаре были задействованы более 2000 актеров массовых сцен и 50 актеров эпизодов. Также работу на съемочных площадках получили 50 технических специалистов, а для съемок арендовались 30 локаций.

На первом заседании кинокомиссии были определены две кинокомпании, которые получат региональные субсидии. Такая финансовая поддержка будет привлекать больше съемочных групп, а фильмы, снятые в Самаре, не только повысят привлекательность региона, в том числе для туристов, но и создадут дополнительные рабочие места.

Кинопродюсеры и режиссеры неоднократно отмечали, что у Самарской области большой потенциал для того, чтобы здесь проводились съемки отечественных фильмов. Главным препятствием являлось отсутствие соответствующей индустрии. Отдельные энтузиасты, которые решались на крупные расходы, для того чтобы доставить все необходимое оборудование из Москвы, оставались довольны результатом, но сетовали на высокие затраты. Один из них – продюсер Павел Сарычев, снимавший в Самаре сериал «Цирк», стал инициатором создания кинокомиссии в Самаре.

«Появление действующей схемы поддержки кинопроизводства на уровне региона как организационной — в виде Кинокомиссии, так и финансовой в виде возможных рибейтов — является очень важным шагом на пути привлечения большого кино на территорию региона. Практически все успешные кинорегионы — Пермский край, Калининградская область, Красноярский край — уже несколько лет идут по этому пути. Наша киноиндустрия выросла именно как индустрия и требует уже индустриального взаимодействия — системного и структурного», — пояснил для OBOZ.INFO Павел Сарычев.

Сарычев намерен вернуться в Самарскую область с новой съемочной группой уже в 2025 году. Пилотные серии нового сериала в Самаре должны были начать снимать еще в октябре, но сроки сдвинулись из-за загрузки актеров. Новые подробности о том, что это будет за картина, какие фильмы еще будут снимать в Самаре в новом году, кто из звезд и когда приедет в Самару, станут известны в декабре.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
340
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
562
Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Похвистнево провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований.
16 ноября 2024  15:51
По решению Вячеслава Федорищева ветераны СВО - участники региональной программы «Школа героев» станут кураторами глав муниципалитетов и членов облправительства
1642
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
573
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
550
Весь список