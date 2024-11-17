В 2025 году Самара станет локацией для съемок новых фильмов и сериалов

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Власти Самарской области готовы финансово поддерживать кинокомпании, которые выберут регион для съемок своих фильмов.

А чтобы облегчить сам процесс кинопроизводства, в регионе создают кинокластер с технической базой и творческими сотрудниками, пишет Обоз.инфо.

В Самаре 14 ноября прошло первое заседание кинокомиссии, созданной при региональном министерстве экономического развития. Кинокомиссия будет коллегиально принимать решения о том, какие кинокомпании получат субсидию на финансовое возмещение части затрат на производство фильмов, так называемый рибейт от региона, за то, что они выбрали для съемок Самарскую область. В состав комиссии вошли представители регионального минкульта и АНО «Центр кинопроизводства Самарской области», которое создано минэкономразвития специально для этой цели. АНО должно создать в Самаре кинокластер, который облегчит работу как самарским, так и московским кинопроизводителям, собрав техническую базу и списки творческих работников, которых могут привлекать в киноиндустрию.

Глава кинокомиссии Марк Буров рассказал OBOZ.INFO, что это завершающий этап большой работы, начатой несколько лет назад. Сам Буров уже четыре раза презентовал возможности региона на Московских кинофестивалях.

В 2023–2024 годах на съемках в Самаре были задействованы более 2000 актеров массовых сцен и 50 актеров эпизодов. Также работу на съемочных площадках получили 50 технических специалистов, а для съемок арендовались 30 локаций.

На первом заседании кинокомиссии были определены две кинокомпании, которые получат региональные субсидии. Такая финансовая поддержка будет привлекать больше съемочных групп, а фильмы, снятые в Самаре, не только повысят привлекательность региона, в том числе для туристов, но и создадут дополнительные рабочие места.

Кинопродюсеры и режиссеры неоднократно отмечали, что у Самарской области большой потенциал для того, чтобы здесь проводились съемки отечественных фильмов. Главным препятствием являлось отсутствие соответствующей индустрии. Отдельные энтузиасты, которые решались на крупные расходы, для того чтобы доставить все необходимое оборудование из Москвы, оставались довольны результатом, но сетовали на высокие затраты. Один из них – продюсер Павел Сарычев, снимавший в Самаре сериал «Цирк», стал инициатором создания кинокомиссии в Самаре.

«Появление действующей схемы поддержки кинопроизводства на уровне региона как организационной — в виде Кинокомиссии, так и финансовой в виде возможных рибейтов — является очень важным шагом на пути привлечения большого кино на территорию региона. Практически все успешные кинорегионы — Пермский край, Калининградская область, Красноярский край — уже несколько лет идут по этому пути. Наша киноиндустрия выросла именно как индустрия и требует уже индустриального взаимодействия — системного и структурного», — пояснил для OBOZ.INFO Павел Сарычев.

Сарычев намерен вернуться в Самарскую область с новой съемочной группой уже в 2025 году. Пилотные серии нового сериала в Самаре должны были начать снимать еще в октябре, но сроки сдвинулись из-за загрузки актеров. Новые подробности о том, что это будет за картина, какие фильмы еще будут снимать в Самаре в новом году, кто из звезд и когда приедет в Самару, станут известны в декабре.