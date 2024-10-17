В 2024 году россияне в 2 раза чаще выбирают хлеб с отрубями

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Купер проанализировал спрос на различные виды этого изделия и посчитал стоимость его приготовления дома. Классический пшеничный хлеб популярен в России — его заказали в 13 раз больше, чем ржаной.

Хлеб используют для перекусов, как дополнение к блюду, из него делают сухари для супов и салатов. В сентябре этого года россияне выбирали хлеб с отрубями в 2 раза больше, чем годом ранее. Также вырос спрос на нарезной батон (в 1,8 раза), чиабатту (в 1,7 раза) и багет (в 1,2 раза) в сравнении с 2023 годом. На четвертом месте — цельный батон и кукурузный хлеб (в 1,6 раза). Пятерку лидеров замыкает классический пшеничный хлеб (в 1,4 раза). Кстати, его россияне покупают в 13 раз чаще, чем ржаной, и в 17 раз больше, чем «Бородинский».

Протеиновый хлеб — лидер в категории низкокалорийных изделий. Осенью его заказывали в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. А спрос на бездрожжевой хлеб увеличился в 1,3 раза за аналогичный период.

Также россияне стали чаще покупать булочки для хот-догов и бургеров, питы. Осенью спрос на них вырос в 2,7 раза и в 1,9 раза соответственно относительно прошлого года. На третьем месте — лаваш. Его выбирают в 1,3 раза чаще, чем годом ранее.

По данным Купера, если приготовить хлеб дома, стоимость его составит в среднем 83 рубля. Хлеб с отрубями* (350 г) обойдется россиянам в 66 рублей, нарезной батон** (400 г) — в 73 рубля, а чиабатта*** (250 г) — в 109 рублей.