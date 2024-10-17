В 2024 году россияне в 2 раза чаще выбирают хлеб с отрубями

Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно распоряжению Президента РФ наш регион проведет форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году.
Состоялась символическая передача эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума "Россия - спортивная держава"
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления.
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.26
0.25
EUR 106.08
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2024 году россияне в 2 раза чаще выбирают хлеб с отрубями

17 октября 2024 12:54
139
В 2024 году россияне в 2 раза чаще выбирают хлеб с отрубями

Купер проанализировал спрос на различные виды этого изделия и посчитал стоимость его приготовления дома. Классический пшеничный хлеб популярен в России — его заказали в 13 раз больше, чем ржаной.

Хлеб используют для перекусов, как дополнение к блюду, из него делают сухари для супов и салатов. В сентябре этого года россияне выбирали хлеб с отрубями в 2 раза больше, чем годом ранее. Также вырос спрос на нарезной батон (в 1,8 раза), чиабатту (в 1,7 раза) и багет (в 1,2 раза) в сравнении с 2023 годом. На четвертом месте — цельный батон и кукурузный хлеб (в 1,6 раза). Пятерку лидеров замыкает классический пшеничный хлеб (в 1,4 раза). Кстати, его россияне покупают в 13 раз чаще, чем ржаной, и в 17 раз больше, чем «Бородинский».

Протеиновый хлеб — лидер в категории низкокалорийных изделий. Осенью его заказывали в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. А спрос на бездрожжевой хлеб увеличился в 1,3 раза за аналогичный период.

Также россияне стали чаще покупать булочки для хот-догов и бургеров, питы. Осенью спрос на них вырос в 2,7 раза и в 1,9 раза соответственно относительно прошлого года. На третьем месте — лаваш. Его выбирают в 1,3 раза чаще, чем годом ранее.

По данным Купера, если приготовить хлеб дома, стоимость его составит в среднем 83 рубля. Хлеб с отрубями* (350 г) обойдется россиянам в 66 рублей, нарезной батон** (400 г) — в 73 рубля, а чиабатта*** (250 г) — в 109 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
78
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
207
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
376
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1581
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
729
Весь список