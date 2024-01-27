В 2024 году россияне массово записались на бьюти-процедуры

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В начале года россияне держат акцент на заботе о себе. Интерес к услугам мастеров в сфере красоты и здоровья в январе 2024 года вырос на 34% по сравнению с январем прошлого года. Лидеры роста спроса — услуги психологов (интерес вырос на 93%), диетологов — (+102%) и мастеров по ламинированию, окрашиванию ресниц и бровей (+365%). Активнее всего заинтересовались собственными красотой и здоровьем жители Владивостока (+72%), Калининграда (+59%) и Екатеринбурга (+58%). Аналитики Авито Услуг рассказали, какие еще бьюти- и оздоровительные услуги интересуют сегодня россиян и чем вызван январский ажиотаж к услугам из этого сегмента.

Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на Авито Услугах:

«В январе во многих сферах россияне реализуют, что называется, отложенный спрос: когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось до какого-то момента. Как видим, россияне давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и здоровью своего тела, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление Нового года. В 2024 году клиента встречает комфортным сервисом и широким выбором специалистов: с одной стороны, платформы по поиску специалистов развивают такие инструменты, как онлайн-запись, которая позволяет забронировать слот даже без личного общения с мастером, а с другой стороны растет предложение со стороны мастеров — в январе оно выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При выборе бьюти-специалистов на Авито Услугах мы призываем обращать внимание на медиа-презентацию работы специалистов в формате фото или видео, чтобы сразу оценить, подходит ли вам такая услуга, и изучать отзывы — выбирать рекомендуется мастеров, получающих регулярную положительную обратную связь».

Интерес к косметологическим услугам вырос на 62%

В январе 2024 года более чем в полтора раза вырос спрос на косметологические услуги в России (+62%). Особенно высокий интерес россиян к услугам по уходу за лицом, включая различные виды массажа, RF-лифтинг, чистку лица, а также аппаратные и лазерные процедуры. Также отмечается повышенный спрос на лечение сосудистых патологий и другие схожие услуги. Больше всего вырос спрос на косметологов в Екатеринбурге (+123%), Тюмени (+119%) и Красноярске (+102%).

Интерес россиян к занятиям спортом увеличился в 2 раза

Спрос по спортивным направлениям (фитнес, йога, кардио, танцевальные стили) вырос на 70% по сравнению с январем 2023 года. Особенно это заметно в крупных городах России, включая Хабаровск (489%), Оренбург (170%), Красноярск (156%) и Ростов-на-Дону (145%). Предложения от мастеров в этой категории возросли во Владивостоке (600%), Ханты-Мансийске (333%), Ульяновске (220%) и Хабаровске (146%).

У парикмахеров тоже бум спроса: активнее всего россиянки заинтересовались наращиванием волос

Спрос на услуги парикмахеров в России вырос на 26%. Причем этот сегмент растет как под влиянием интереса со стороны женщин (спрос на стрижку, окрашивание и укладку вырос на 17%), так и со стороны мужчин (на барберов спрос вырос на 7%). Особый интерес — к наращиванию волос. Спрос на эту услугу вырос на 62% по сравнению с январем прошлого года.