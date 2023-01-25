В 2022 году хакеры украли персональных данных россиян в 40 раз больше, чем в 2021 году

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Объем персональных данных россиян, который попал в открытый доступ, вырос в 40 раз в 2022, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия".

С июля 2021 года по июнь 2022 года хакеры украли 970,5 млн строк записей с персональными данными. За аналогичный период годом ранее было слито 24 млн строк с данными.

"Почти 823 млн строк относятся к февральской утечке базы данных службы доставки СДЭК. Но даже без учета этих цифр количество скомпрометированных данных будет внушительным — 147,5 млн строк, что в шесть раз больше в сравнении с прошлым периодом", - сообщает Group-IB.

Подавляющее большинство атак происходит с целью нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и стране в целом.

На государственные компании пришлось 30% атак, 16% — на IT-предприятия, и по 10% — на финансовый, промышленный и энергетический сектор.

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