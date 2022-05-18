В 19 раз больше людей выбирают фастфуд вместо здорового питания

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Федеральный мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на приложения ресторанов быстрого питания и сервисы здорового питания с 1 января по 4 мая 2022 года. «Макдоналдс» потерял более 25% в доле пользователей фастфуд-приложений.

В подборку для аналитики вошли восемь сервисов здорового питания, наиболее популярных у клиентов Yota: Grow Food, Level Kitchen, BeFit, Ideal Day, Good Food Academy, Fresh Lab, How to Eat и MF Kitchen. А также восемь приложений сетей быстрого питания: «Макдоналдс», KFC, «Бургер Кинг», «Папа Джонс», Domino's Pizza, «Додо Пицца», «Суши Wok» и «Теремок».

По статистике, наиболее популярная неделя для фастфуд-приложений была с 7 по 13 марта, для сервисов здорового питания — с 14 по 20 февраля. При этом пользователей фастфуд-приложений за неделю в марте было в 19 раз больше, чем за февральскую неделю сервисов здорового питания. А пиковое значение объема трафика на фастфуд-приложения в 26 раз больше, чем наибольший показатель трафика у сервисов правильного питания.

Трафик на приложения здорового питания достиг своего максимума на неделе с 24 по 30 января — в эту неделю он был в 1,6 раза больше, чем всего неделей ранее. Затем активность использования таких сервисов пошла на спад, а к маю объем трафика стал в 2,2 раза меньше, чем в январе. Пик по количеству пользователей пришелся на неделю с 14 по 20 февраля, но к концу рассматриваемого периода этот показатель вернулся к значениям января.