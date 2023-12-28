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УВМ информирует о причинах, по которым могут изъять загранпаспорт на границе

28 декабря 2023 16:43
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УВМ информирует о причинах по которым могут изъять загранпаспорт на границе

Сотрудники Управления по вопросам миграции областного главка полиции напоминают, что при пересечении Государственной границы сотрудниками уполномоченного органа может быть изъят заграничный паспорт при наличии в документе ошибок.

Заграничный паспорт может быть изъят при выезде за пределы территории Российской Федерации

Сотрудники Управления по вопросам миграции областного главка полиции напоминают, что при пересечении Государственной границы сотрудниками уполномоченного органа может быть изъят заграничный паспорт при наличии в документе ошибок. В связи с этим, обратите внимание на отсутствие орфографических ошибок, опечаток в паспорте, на соответствие внешности фотографии в паспорте, наличие подписи, на отсутствие признаков замены листов (беспорядочность в нумерации страниц), на отсутствие нестандартных букв, отсутствие повреждений документа.

В случае обнаружения данных признаков необходимо незамедлительно обратиться в орган, выдавший документ. Паспорт будет заменен в день обращения без предоставления повторного заявления и взимания государственной пошлины. Телефон для справок 8 (846) 211-01-36.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ссылка на 114-ФЗ), вступившими в законную силу 11.12.2023, заграничный паспорт может быть изъят при выезде за пределы территории Российской Федерации, при пересечении Государственной границы пограничным органом ФСБ России, а также органом, осуществляющим выдачу заграничного паспорта. В связи с этим, просим вас обратить внимание на отсутствие орфографических ошибок, опечаток в паспорте, на соответствие внешности фотографии в паспорте, наличие подписи, на отсутствие признаков замены листов (беспорядочность в нумерации страниц), на отсутствие нестандартных букв, отсутствие повреждений документа. В случае обнаружения данных признаков необходимо незамедлительно обратиться в орган выдавший паспорт. Паспорт будет заменен в день обращения без предоставления повторного заявления и взимания государственной пошлины. Телефон для справок 8 (846) 211-01-36.

Что нужно еще знать о поправках в законе о выезде за границу

1. Установлен единый перечень оснований признания недействительными заграничного, дипломатического и служебного паспортов. В него в частности входит: утрата гражданином РФ паспорта, изменение владельцем паспорта фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения, прекращение гражданства, оформление паспорта по недействительным или по поддельным документам.

2. Гражданам с ограничением права на выезд из Российской Федерации необходимо сдавать заграничные паспорта в течение 5 рабочих дней на хранение, в зависимости от основания временного ограничения (ссылка на Постановление 1953 от 22.11.2023):

- в государственный орган, организацию, заключившие с гражданином РФ трудовой контракт и принявшие решение об ограничении права на выезд из РФ данного гражданина;

– в расположенный по месту проживания (нахождения) гражданина РФ государственный орган, осуществивший выдачу паспорта - гражданам, призванным на военную службу или направленным на альтернативную гражданскую службу;

- в органы федеральной службы безопасности-гражданам, проходящим службу в органах федеральной службы безопасности.

3. Заграничный паспорт гражданина, чье право на выезд из РФ ограничено в связи с банкротством, подлежит изъятию уполномоченным органом и направляется в государственный орган, осуществивший выдачу заграничного паспорта.

 

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