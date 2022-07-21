Утки и лебеди на месте: ЦУР Самарской области проверил состояние озера в парке Металлургов

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Июльская жара стала настоящим испытанием не только для малых рек, но и городских озер. Высокая температура воздуха неминуемо приводит к размножению водорослей, а расчистка водоемов требует больших финансовых затрат. В середине лета ЦУР Самарской области традиционно фиксирует жалобы от жителей Кировского района Самары на состояние озера в парке «50 лет Октября», который принято называть парком Металлургов:

«Администрация Кировского района давно заглядывала в парк имени 50-летия Октября? Озеро, как и каждое лето, заметно обмелело. Водоросли по всему периметру, вонь на весь район от них, уж утки сбежали», - тревожились жители в интернете.

Региональный ЦУР совместно с МЦУ Самары разведали обстановку в парке и убедились: утки на месте, к ним присоединились еще и 6 белых лебедей. Новых постояльцев поселили на водоем в конце мая – птицы прижились и прекрасно чувствуют себя в большой пернатой компании. Всего на озере теперь живут 10 лебедей.

По информации МАУ «Парки Самары» каждое утро сотрудники парка Металлурга героически борются с водорослями, вручную очищают берега и дно от бурной растительности.

«Водоем, который очень любят самарцы, мы стараемся поддерживать в нормативном состоянии. Кроме механической расчистки от водорослей, ежедневно организована подпитка озера водой», - отметил Алексей Пецин, начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ г. о. Самара «Парки Самары».

В перспективе для победы над водорослями планируют использовать толстолобика. Для этого вида рыб водоросли, которые так расстраивают горожан – лучшее лакомство. А вот птиц в парке Металлургов, особенно лебедей, чем попало просят не кормить. Соответствующая памятка висит около лебяжьего домика. Рацион у лебедей-шипунов строгий: распаренные крупы, мелко нарезанные овощи, нежирный творог, вареная белая рыба. Лягушек и личинок на водоеме птицы добывают сами.

Фото: ЦУР СО