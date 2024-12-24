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Успешная реализация нацпроекта «Производительность труда» в регионе: итоги внедрения бережливого производства в 2024 году

24 декабря 2024 14:09
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Самарская область  отмечена как одна из лучших и вошла в ТОП 4 регионов-лидеров, заняв 3 место в рейтинге.

В Самарской области текущий год отмечен достижениями в реализации национального проекта «Производительность труда». В 2024 году по итогам рейтинга, сформированного Минэкономразвития России, Самарская область  отмечена как одна из лучших и вошла в ТОП 4 регионов-лидеров, заняв 3 место в рейтинге.

 «У нас хороший задел в нацпроекте. 187 компаний уже повышают производительность труда, обучено инструментам бережливого производства свыше 3000 человек. С 2020 года предприятия получили возможность применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на 2млрд. рублей. Благодаря именно этой программе мы получаем увеличенную производительность без привлечения дополнительных кадров. Производительность по отдельным проектам достигает от 50 до 200%. И, несмотря на формальное завершение национального проекта в 2024 году, его мероприятия будут продолжены в рамках федерального проекта внутри мегапроекта по конкурентоспособной и эффективной экономике», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», также отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области. «Перед нами стоит задача развития инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки. Нельзя потерять уже наработанный задел, учитывая, что именно промышленность является основой российской экономики», – сказал на заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство» Вячеслав Федорищев.

Оператором нацпроекта в Самарской области является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. За 2024 год обучил более 2000 сотрудников методам бережливого производства и подготовил более 200 внутренних тренеров. Экономический эффект от реализованных проектов составил более 2,5 миллиардов рублей.

«Все запланированные на 2024 год показатели выполнены, а некоторые даже перевыполнены», — отмечает директор РЦК Константин Серов. — «Это свидетельствует о высокой востребованности наших услуг и растущем понимании предприятиями важности внедрения бережливого производства».

Он также отметил динамику заинтересованности предприятий в участии в проекте, подчеркнув, что «бизнес-сообщество общается друг с другом, нашу работу оценивают положительно, и есть достаточно большой и постоянный приток коллег для реализации таких проектов, причем которые приходят сами».

РЦК планирует в 2025 году реализовать проекты как минимум на 24 предприятиях Самарской области, начав работу с восемью новыми участниками уже в январе.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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