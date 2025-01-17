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Ушел из жизни журналист "Волжской коммуны" Вадим Карасев

17 января 2025 16:31
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Ему было 67 лет.

Вадим Карасев родился 23 февраля 1957 года в Куйбышеве. В 1978-м окончил Куйбышевский педагогический институт по специальности "Учитель по литературе и русскому языку".

Начинал работать по профессии, но уже через три года ушел в журналистику. 

В июле 2008 года Вадим Карасев пришел в "Волжскую коммуну" (12+), где и трудился до последних дней обозревателем в отделе "Культура".

Он был очень разносторонним человеком. Создавал сценарии для документальных фильмов, писал повести, рассказы, стихи, эссе, которые печатались в периодических изданиях и отдельными книгами. В 2023 году победил в конкурсе имени Эдуарда Кондратова в писательской номинации.

Вадим Карасев был удивительным человеком - умным и одаренным, спокойным, доброжелательным и очень оптимистичным. Столкнувшись с болезнью, он не позволял себе уныния, поддерживал близких и коллег, строил личные и рабочие планы. Его уход стал для коллектива "Волжской коммуны" и для всего областного медиахолдинга настоящим ударом. Мы навсегда сохраним память об этом светлом, скромном и интеллигентном человеке. Журналисте с большой буквы - всецело увлеченном своим делом, преданном профессии.

Прощание состоится 18 января в 14:00 по адресу: улица Дзержинского, 27, ритуальный зал.

Источник:  СОВА

 

Фото: СОВА

Теги: Самара

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