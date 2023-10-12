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Управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева рассказала о возможностях использования маткапитала

12 октября 2023 10:08
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Управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева рассказала о возможностях использования маткапитала

11 октября в Центре управления регионом состоялся прямой эфир с управляющим Отделением Социального фонда России по Самарской области Еленой Кривошеевой. Главной темой для обсуждения стали возможности использования материнского капитала на улучшение жилищных условий в 2023 году.

Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств.

Елена Кривошеева отметила, что распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов.

«В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки», — подытожила она.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала для погашения кредита на улучшение жилищных условий удобнее всего напрямую в банке, с которым Социальный фонд России подписал соглашение. Заявление и все необходимые документы ОСФР получит непосредственно от кредитной организации. В таком случае посещать клиентскую службу Отделения фонда нет необходимости.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр СФР: 8 (800) 100-00-01.

Запись трансляции можно посмотреть здесь - https://m.vk.com/wall-116930_237596.
 

 

 

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