Управдомов хотят освободить от НДФЛ

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Госдума обсудит поправки, которые предполагают освобождение старших по дому от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил РИА Новости замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко.

Старшие по дому по решению собрания жильцов получают зарплату, которая зависит от числа квартир в доме, отметил депутат.

Эти выплаты попадают под доход, поэтому необходимо оплачивать НДФЛ в 13% и страховой взнос в размере 30%.

Должности старших по дому обычно занимают пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в пять тысяч рублей, уже считаются работающими, и тогда их пенсия не индексируется. В результате управдомы отказываются от работы, потому что не готовы терять прибавку к пенсии из-за 2-3 тысяч рублей, подчеркнул Аксененко.

«В рамках пакета законопроектов, меняющих налоговое законодательство, мы сейчас рассматриваем законодательную инициативу, предлагающую вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов, назвать их не «зарплатой» или «прибылью», а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора», — сказал агентству замглавы комитета и добавил, что поправки находятся на рассмотрении ко второму чтению в Госдуме.