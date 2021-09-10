89

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания, снижения стрессогенности экзаменов и воздействие блогосферы на поведение подростков. С сентября воспитательную функцию за школами России закрепили на законодательном уровне, при активной поддержке детского омбудсмена.

В июле 2020 года соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин, а с 1 сентября текущего года закон вступил в силу. Теме воспитания отводится ключевая роль в формировании духовно-нравственной основы общества, поэтому она обозначена президентом как федеральная задача.

Воспитательная работа не должна быть исключительно прерогативой родителей – считает Анна Кузнецова, нужно выстроить многофакторную систему, включающую также школу и допобразование. «Образование — это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы, и семьи, чтобы мы достигли главного результата – это не 100 баллов по экзамену, а счастье ребенка, чтобы он рос гармоничной личностью», – отметила детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова согласна, что процесс воспитания детей и подростков требует комплексного, системного подхода. Она также убеждена, что важен не только вклад системы образования, но и учреждений культуры, спорта, детских и молодежных объединений, СМИ. Однако, учитывая то, какую часть своей жизни дети проводят именно в учреждениях образования, особенно значимым является вопрос организации воспитательного процесса в учебных заведениях, начиная с детских садов и заканчивая вузами, - подчеркнула Татьяна Козлова.

«Достаточно длительный период времени, когда в основу оценки работы педагога был поставлен исключительно уровень баллов, набранных его учениками, когда акцент в работе педагогов был перенесен на преподавание предмета, практически было утрачено воспитательное направление работы в школах, показал к каким негативным последствиям это приводит. И сегодня возвращение качественной воспитательной работы с подрастающим поколением в образовательное учреждение – это жизненно, социально- необходимо», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.

Процесс воспитания в школе должен осуществляться по всем направлениям – это не только работа завучей по воспитательной работе, классных руководителей, но и создание соответствующей общей атмосферы в образовательном учреждении. Особенно важен личный пример педагога, – считает уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.

Схожего мнения на воспитательную функцию в образовательных учреждениях и важности внеучебной деятельности придерживается директор гимназии №3 г. Самара Светлана Ильина.

«У нас в гимназии программа воспитания реализуется в рамках внеурочной и проектной деятельности. Каждый год мы организовываем масштабные, яркие и интересные проекты, коллективные и индивидуальные, вовлекая в них всех учащихся. Например, в течение 14 лет у нас проходит ежегодная гимназическая ассамблея на тему года, которую озвучивает Президент РФ. В частности, год 2020-й стал «Годом памяти и славы», в честь 75-летия Победы. Все классы тянули жребий и оформляли пространство своих кабинетов в соответствии с полученной темой, например, Сталинградская битва, Блокада Ленинграда и т.д. В результате гимназия превратилась в один большой музей боевой славы, кабинеты – в залы музея, а ребята стали экскурсоводами и рассказывали каждый о своем историческом событии», – рассказала Светлана Ильина.

Как отметила директор гимназии, этот проект выполнил сразу несколько функций. Они изучали историю, на уроках по технологии делали макеты оружия и орудий, на уроках рисования создавали соответствующие иллюстрации. Вместе с родителями вспоминали собственную семейную историю, связанную с Великой Отечественной войной. Они учились готовить блюда военно-полевой кухни и танцевать танцы военных лет, слушали музыку и исполняли песни той эпохи.

«Такой проект повышает и уровень культурного, творческого, интеллектуального и духовно-нравственного развития, – уверена Светлана Ильина. – На мой взгляд, такие большие проекты, которые всесторонне развивают ребенка, прививают ему гордость за страну, за свой город, за свой народ».

С сентября системный подход к воспитательной функции в школах будет внедряться по всей России. Анна Кузнецова предложила подключить к решению этой задачи все ведомства для разработки конкретного плана действий по реализации Стратегии развития воспитания и критериев эффективности этой работы в образовательных организациях.

Фото: deti.gov.ru