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Уничтожить «пыль дьявола». После сигналов из ЦУР в Самаре скосили опасное растение

8 августа 2022 15:08
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Жители региона стали больше обращать внимание на санитарное состояние территорий, заросли сорняков во дворах и на общественных пространствах. 

В первую неделю августа органы власти Самарской области взяли в работу порядка 2,5 тысяч сообщений граждан в соцсетях через систему «Инцидент Менеджмент». Жаркая погода отражается на тематике жалоб в интернете. Жители региона стали больше обращать внимание на санитарное состояние территорий, заросли сорняков во дворах и на общественных пространствах. 

ЦУР Самарской области передает все сигналы в муниципалитеты, которые находят решение проблем. Так, за 7 дней последнего летнего месяца произведена уборка территорий по 35 адресам, а также выполнен покос травы на 27 участках по жалобам из соцсетей. 

Жители улицы Севастопольской в Кировском районе Самары иронично предложили властям организовать конкурс на самую высокую амброзию и выразили уверенность, что они обязательно победят. 

«Трава во дворе 29-го дома по ул. Севастопольской уже закрывает дорожные знаки. Высота кустов амброзии превышает 2,5 метра», - сообщили граждане. 

В мифологии древней Греции слово «амброзия» обозначало буквально «пища Богов». Однако ажурное североамериканское растение быстро стало сущим наказанием для жителей всех континентов, за что его стали называть «пылью дьявола». Злостный карантинный сорняк вредоносен для человека и окружающей среды.  

После вмешательства администрации Кировского района управляющая компания организовала покос амброзии на придомовой территории. 

Жители Куйбышевского района Самары сообщили в социальных сетях о свалке по адресу: улица Тамбовская, д. 1/А. 

«Мусор неделю не вывозили!!! Уже на тротуаре, пройти к станции «Парк дружбы народов» невозможно. Вонь такая стоит, слов нет..»

«Просто какой- то ужас!!! Мусор не вывозят месяцами. Подойти к мусорке уже невозможно. Мусор выкидывают практически на тротуар. Рядом детская площадка и школа (скоро первое сентября)»

Департамент городского хозяйства взял сообщение в работу и на территории навели порядок. 

 

Фото:   ЦУР СО

 

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