«Умный четверг» в СОУНБ: лекция «Три школы Михаила Ботвинника»

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9 ноября в 18:00 в Самарской областной научной библиотеке состоится открытая лекция под названием «Три школы Михаила Ботвинника», посвященная важной стороне жизни знаменитого гроссмейстера — его профессиональной деятельности в сфере электротехники и электроэнергетики, в которой он достиг больших высот.

Прежде всего Михаил Ботвинник известен во всем мире как выдающийся шахматист и первый в истории советский чемпион мира, который на протяжении 16 лет удерживал и повторно завоевывал это звание. Спортивные достижения позволили ему создать шахматную школу, из которой вышли выдающиеся гроссмейстеры, среди которых – чемпионы мира Анатолий Карпов и Владимир Крамник, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вместе с тем Михаил Ботвинник проявил себя и как большой ученый. Главный специалист Российского государственного архива в Самаре Максим Вениаминович Борисов в научно-популярной форме поведает слушателям о целом научном направлении, разработанном под руководством Михаила Ботвинника. Значительную часть своей жизни гроссмейстер посвятил созданию алгоритма программы, способной принимать решения подобно шахматисту. В процессе создания программы молодые коллеги Ботвинника также прошли путь под его наставничеством, реализовали свои способности, поднялись по ступеням научной карьеры, а новое направление мысли стало общепризнанной школой, в которую вошли десятки ученых.

Мероприятие обязательно будет интересно не только любителям шахмат, но также и широкой аудитории людей, готовых постоянно повышать свой интеллектуальный уровень и учиться в течение всей жизни не только в академических условиях учебных заведений.

9 ноября, 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина 14а, 2 этаж, многофункциональный зал.

Вход свободный (по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке).

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Фото: freepik.com