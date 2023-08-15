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Умер народный артист РСФСР Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша
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Умер народный артист РСФСР Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша

15 августа 2023 18:17
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Артисту цирка было 85 лет.

Умер народный артист РСФСР и режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады Андрей Николаев. Артисту, более известному как клоун Андрюша, было 85 лет, передает РБК.

«Хотя он почти никогда не разговаривал в своих выступлениях, его лицо и движения были красноречивее слов, и каждый раз он проживал на манеже настоящую жизнь, рассказанную легко и непосредственно», — отметили в Росгосцирке.

12 августа телеграм-канал Baza сообщил, что 85-летнего артиста госпитализировали в Москве. В сообщении отмечалось, что у Николаева были проблемы с печенью, кроме того, медики обнаружили следы перенесенной коронавирусной инфекции. Однако эту информацию тогда сам артист опроверг. Николаев заявил, что находится дома, но «не в состоянии сейчас разговаривать». В Росгосцирке подтверждали ТАСС, что артист плохо себя чувствует, но отказывается от госпитализации.

Николаев родился 27 марта 1938 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы сотрудничал с Юрием Никулиным и Олегом Поповым. В 1960-х артист придумал образ по-детски наивного и попадавшего в нестандартные ситуации клоуна Андрюши.

Николаев был единственным в СССР обладателем приза «Золотая маска Грока», который считается высшей всемирной клоунской наградой. Он получил его в 1969 году.

 

Фото:   ru.freepik.com

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