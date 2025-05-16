Умерла актриса Елена Земляникина, сестра Александра Стриженова

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В возрасте 66 лет умерла сестра Александра Стриженова — Елена Земляникина, сообщили Московский городской педагогический университет (МГПУ), храм Архангела Михаила и Марии Египетской и жена Александра Стриженова — Екатерина Стриженова, передает РБК.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и ее насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека. У Лены любви хватало на всех. У нее получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти. Она нас всех утешала и смиряла», — написала Стриженова.

Ведущая уточнила, что у Земляникиной остались три дочери и 12 внуков.

Елена Земляникина несла послушание певчей, уточнили в храме архангела Михаила и Марии Египетской. В 2016 году она стала завучем воскресной школы при храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братеево и руководила театральной студией «Доброе слово».

Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года в семье актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ. Земляникина сыграла роли в постановках «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983) и «Конец бабьего лета» (1983), а также снялась в лентах «Москва слезам не верит» (1980) и «Время собирать камни» (1984). В институте культуры и искусств МГПУ Земляникина вела занятия по актерскому мастерству, сценической речи и истории театра.

Фото: pxhere.com