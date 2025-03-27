Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин

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Заслуженный артист России и радиоведущий Алексей Веселкин умер на 64-м году жизни в среду, 26 марта. Об этом 27 марта сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ), пишут "Известия".

«Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать», — отметили на сайте театра.

Веселкин запомнится своим коллегам как человек с искрометным чувством юмора, магнетическим взглядом и артист с удивительной творческой энергией.

В театре отметили, что его выделяло не только яркое природное дарование, но и невероятная трудоспособность, а также особый подход к каждой роли. Человеческие качества Веселкина всегда будут служить примером для молодого поколения РАМТа.

Причина смерти артиста не уточняется, дату и место прощая с артистом объявят дополнительно.

Алексей Веселкин был принят в труппу РАМТа в 1983 году после завершения обучения в Театральном училище имени Щукина. За 42 года работы в театре он исполнил около 60 ролей. Многие зрители запомнили его как ведущего популярных телепередач 1990-х годов, таких как «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник» и «50х50».