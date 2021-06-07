Умер старейший журналист ТАСС Игорь Векслер

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Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер в возрасте 83 лет. Как сообщила ТАСС его дочь Ксения Юхананова, причиной смерти стал COVID-19.

"Мой папа умер", - сказала она.

Векслер родился 20 августа 1937 года. Он отдал работе в ТАСС почти 60 лет жизни, придя в агентство в 1964 году. Публиковался во всех ведущих газетах страны, был дружен со многими выдающимися деятелями отечественной культуры, включая Мстислава Ростроповича, Евгения Светланова, Родиона Щедрина, Ираклия Андроникова, Андрея Вознесенского. Векслер был в командировках в горячих точках, передавал репортажи из США, Франции, Германии и других стран.

"До последнего ходил на работу, приходил в редакцию, читал, давал советы, подсказывал. Вся культурная страна знала его не шапочно: он знал всех и мог звонить первым лицам. Ему было все доступно и все доверено. Векслер общался и с Ростроповичем, и с Вишневской, и с Улановой - можно перечислять сотни имен. 83 года, конечно, возраст, но не тот, который мог бы стать конечным для Игоря, который все время бежал. Казалось, что будет еще бежать, бежать и бежать. Жаль, что бег завершился. Это потеря. Он был символом преданности ТАСС. Мы плачем", - сказала культурный обозреватель ТАСС Ольга Свистунова.

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС