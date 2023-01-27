Умер самый титулованный самбист СССР Александр Пушница

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Спортсмен Александр Пушница, который является самым титулованным представителем самбо СССР, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили 27 января в Федерации самбо и дзюдо Омской области, пишут "Известия".

«Александр Пушница умер на 74-м году жизни», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Пушница — заслуженный мастер спорта СССР. Вице-президент Всемирной федерации самбо. Он являлся девятикратным чемпионом СССР (1974–1980, 1983, 1984), трехкратным победителем Спартакиады народов СССР, дважды чемпионом Европы (1976, 1984) и трехкратным победителем первенств мира.

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